Фильм о путешествии по Бурятии – на центральной площади и в аэропорту Владивостока

На центральной площади и в аэропорту Владивостока открылись выставки работ финалистов первого сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений». Его инициатором является полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.- Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Это и арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальная флора и фауна. О красоте природы, выносливости и силе духа людей, сложности туристических маршрутов говорят работы, которые присылают путешественники в рамках конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». И эти путешествия завораживают. Мы открываем фотовыставки во Владивостоке, чтобы ещё раз рассказать о нашем регионе, о путешествиях первого сезона конкурса, ну и предлагаем поучаствовать во втором сезоне. Самые интересные путешествия обязательно будут удостоены призов. Мы хотим поддержать активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток. Тех, кто готов об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись их историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами, – заявил Юрий Трутнев.На каждом макете есть qr-код, отсканировав который можно увидеть короткометражный фильм, который снимал финалист конкурса, а также узнать детали маршрута. Кадр из работы Никиты Суханова приведет на фильм о путешествии по Бурятии.Напомним, Никита Суханов в прошлом году занял второе место в номинации «Водное путешествие». Его фильм - об однодневном сплаве по реке Иркут вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана в Тункинском районе.Сейчас работы принимают в рамках второго сезона конкурса. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года. Конкурс проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях – по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях – по 100 тыс. рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии