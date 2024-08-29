Волонтер из Бурятии получила благодарность сенатора Совета Федерации

Волонтер из Бурятии Маргарита Намсараева получила Благодарность сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Девушка давно занимается волонтерством и уже не раз побывала за линией фронта.

Ходатайствовал о вручении Благодарности Маргарите штаб движения «Волонтеры Саха».

Она недавно вернулась с очередной волонтерской командировки из Санкт-Петербурга и Таганрога, где находится бурятский опорный пункт и уже трижды побывала за так называемой «ленточкой».

- Поехали не с пустыми руками. Взяла бойцам 10кг фарш, 2,5 литра домашней сметаны, 1кг домашнего масла. Все это помогли собрать неравнодушные земляки. Все вместе готовили для бойцов буузы и доставляли посылки. За это время успела побывать в Мариуполе, Старобешево. В Москву выезжала с Донецка.

Фото: группа Хоринск - мы вместе