В Улан-Удэ прокуратура проверит пансионат, где раздавались крики о помощи

Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о нарушениях прав лиц, проживающих в пансионате. Он расположен в здании бизнес-центра на улице Ключевской, 54б в Улан-Удэ.«В ходе проверки будет дана оценка законности осуществления деятельности по социальному обслуживанию населения, соблюдению организацией санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в надзорном ведомстве.Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что жители окрестных домов слышали из пансионата крики о помощи от постояльцев: бабушки и дедушки. Горожане обратились к властям с просьбой проверить это место и условия проживания содержащихся там людей.Фото: «Номер один»