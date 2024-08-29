Общество 29.08.2024 в 11:39

В Улан-Удэ прокуратура проверит пансионат, где раздавались крики о помощи

Услышав мольбы стариков, жители окрестных домов забили тревогу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура проверит пансионат, где раздавались крики о помощи
Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о нарушениях прав лиц, проживающих в пансионате. Он расположен в здании бизнес-центра на улице Ключевской, 54б в Улан-Удэ.

«В ходе проверки будет дана оценка законности осуществления деятельности по социальному обслуживанию населения, соблюдению организацией санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что жители окрестных домов слышали из пансионата крики о помощи от постояльцев: бабушки и дедушки. Горожане обратились к властям с просьбой проверить это место и условия проживания содержащихся там людей.

Фото: «Номер один»
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