Родители маленького ребенка в Улан-Удэ подали в суд на частный сад

В Улан-Удэ родители маленькой девочки подали в суд на частный садик, в который ходила их дочь. Причиной их обращения в судебный орган стала полученная травма головы девочки при падении с кровати. Родители затребовали денежную компенсацию с индивидуального предпринимателя.

- Судом установлено, что между частным детским садом и родителями ребенка заключен договор присмотра и ухода за ребенком. В феврале 2024 г. дочь истцов, находясь в частном детском саду, упала со сложенных друг на друга кроватей, высотой 1,5 м. и ударилась головой об пол. После случившегося родители ребенка обратились в медицинские учреждения с жалобами на факт травмы, ребенку назначено лечение, - рассказали в Советском суде г. Улан-Удэ.

При определении размера компенсации морального вреда, суд учитывал обстоятельства дела, характер и степень причиненных истцам нравственных страданий, для которых ребенок является единственным и долгожданным.

- В итоге суд пришел к решению взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч руб. в пользу каждого родителя. Кроме этого, с ИП взысканы расходы за лечение у травматолога и излишне уплаченная денежная сумма при заключении договора присмотра и ухода за детьми, - добавили в городском суде.

Фото: loon.site