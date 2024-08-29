Общество 29.08.2024 в 12:59

Подросток в Улан-Удэ ограбил на улице взрослого мужчину

Помимо телефона он украл у него и деньги
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Текст: Елена Кокорина
Подросток в Улан-Удэ ограбил на улице взрослого мужчину

В Улан-Удэ 15-летний подросток отобрал у 43-летнего подвыпившего мужчины телефон. Воспользовавшись отсутствием блокировки он вошел в его приложение банка и перевел себе его деньги.

- Преступление было совершено в Октябрьском районе. По подозрению в нём был задержан 15-летний школьник. По его словам, он обратился к 43-летнему мужчине с просьбой оказания помощи в интересовавшем его вопросе, однако сначала услышал что-то невнятное, а затем отказ и оскорбления. Решив отомстить, школьник выхватил из его рук телефон и убежал. За ближайшим домом он воспользовался тем, что экран гаджета был еще разблокирован, сменил пароль в банковском приложении, вошел в личный кабинет хозяина мобильного устройства и перевел себе 12,5 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды, а гаджет сдал в скупку, - рассказали в МВД республики.
В полиции отмечают, что ранее несовершеннолетний уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас на него возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site

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