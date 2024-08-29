Общество 29.08.2024 в 13:12

В районе Бурятии появится музей СССР

Открыть его обещают к 1 октября
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии появится музей СССР

В Заиграевском районе Бурятии в скором времени появится музей СССР. Очередной проект задумала председатель местного ТОС «Сибирячок» Елена Очирова.

Музей предметов эпохи Советского союза появится в заброшенном доме на улице Карьерная, рассказали в районной газете «Вперед».

- В заброшенном доме давно нет хозяев, а инициативная председатель ТОС без дела не сидит. По традиции она привлекла школьников и начала облагораживать территорию. Сейчас уже построен палисадник и начались отделочные работы внутри дома. К 1 октября обещают управиться, - пишут в группе «Вперед» Заиграево.

Также отмечается, что у Елены Очировой есть обширная коллекция вещей из эпохи СССР: различные фигурки, документы, картины, предметы быта и многое другое.

- Все это можно будет посмотреть и даже потрогать буквально через месяц, уже в здании музея, - добавили в газете.

Фото: loon.site

 

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