Общество 29.08.2024 в 13:36
В Улан-Удэ ищут 75-летнего дедушку
В розыск подали его родственники
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ищут пропавшего Дамбиева Максима Бадмаевича. Мужчине 75 лет.
Как сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт», дедушка вышел из дома сегодня 29 августа и не вернулся.
Его приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет в синюю куртку, серую майку, черные в клетку шорты и черные кроссовки. На голове было серая кепка.
О местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: «ЛизаАлерт»