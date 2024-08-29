В Улан-Удэ ищут 75-летнего дедушку

В Улан-Удэ ищут пропавшего Дамбиева Максима Бадмаевича. Мужчине 75 лет.

Как сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт», дедушка вышел из дома сегодня 29 августа и не вернулся.

Его приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет в синюю куртку, серую майку, черные в клетку шорты и черные кроссовки. На голове было серая кепка.



О местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: «ЛизаАлерт»