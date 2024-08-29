В Бурятии ввели запрет на продажу алкоголя

2 сентября, в День знаний, в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города.

- Согласно закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города или района и Дня знаний. В случае если День знаний приходится на выходной день, то запрет распространяется на следующий за Днем знаний рабочий день. В этом году это 2 сентября. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания, - прокомментировали в мэрии города.

За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составляют от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: loon.site