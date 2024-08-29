Общество 29.08.2024 в 14:01

В Бурятии ввели запрет на продажу алкоголя

Один день местным жителям придется провести без выпивки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ввели запрет на продажу алкоголя

2 сентября, в День знаний, в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города.

- Согласно закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города или района и Дня знаний. В случае если День знаний приходится на выходной день, то запрет распространяется на следующий за Днем знаний рабочий день. В этом году это 2 сентября. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания, - прокомментировали в мэрии города.

За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составляют от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: loon.site

Теги
запрет алкоголь 1 сентября

Все новости

Жителей Бурятии предупредили о сильных дождях
29.08.2024 в 14:44
В Улан-Удэ завершается экспертиза проекта здания новой «инфекционки»
29.08.2024 в 14:12
В Бурятии ввели запрет на продажу алкоголя
29.08.2024 в 14:01
В Улан-Удэ бывший заместитель министра избежал приговора
29.08.2024 в 13:55
В Улан-Удэ ищут 75-летнего дедушку
29.08.2024 в 13:36
Регуляторное соглашение — выход из финансового тупика для энергосистемы Бурятии
29.08.2024 в 13:22
В районе Бурятии появится музей СССР
29.08.2024 в 13:12
Подросток в Улан-Удэ ограбил на улице взрослого мужчину
29.08.2024 в 12:59
Родители маленького ребенка в Улан-Удэ подали в суд на частный сад
29.08.2024 в 12:34
Житель Бурятии не устоял перед соблазном, оказавшись в лесу
29.08.2024 в 12:28
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Жителей Бурятии предупредили о сильных дождях
Они затронут юго-западную и южную половину республики
29.08.2024 в 14:44
В Улан-Удэ завершается экспертиза проекта здания новой «инфекционки»
После ее окончания станет известна стоимость объекта
29.08.2024 в 14:12
В Улан-Удэ ищут 75-летнего дедушку
В розыск подали его родственники
29.08.2024 в 13:36
В районе Бурятии появится музей СССР
Открыть его обещают к 1 октября
29.08.2024 в 13:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru