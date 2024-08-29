В Улан-Удэ завершается экспертиза проекта здания новой «инфекционки»

Строительство корпуса на 150 коек — это первый этап. Затем планируется снести все здание старой инфекционной больницы и на его месте построить ещё один корпус на 100 мест.





Экспертиза проекта по строительству новой Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ выходит на финишную прямую. Как сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии (УКС), она должна завершиться в ближайшее время. Затем отраслевое министерство подготовит заявку «федералам» на финансирование строительства.Как рассказали в УКСе, новое здание построят на территории существующей инфекционной больницы на улице Пирогова. Сейчас старое здание изношено на 70%, его построили еще в 40-х годах прошлого века. Его часть снесут, а на освободившемся месте возведут новую больницу.«Сейчас эксперты проверяют сметную документацию. Планируется, что в ближайшее время проверка завершится. После прохождения экспертизы станет известна точная стоимость строительства, и Министерство здравоохранения Бурятии сможет подготовить и направить заявку на выделение финансирования на возведение объекта», - отметил руководитель Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Согласно проекту, новое медучреждение будет состоять из нескольких корпусов: стационара для детей на 150 коек и административно-хозяйственного блока, соединённого переходами.В стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми, а также вспомогательные помещения, такие как буфетные, санкомнаты, кладовые и прочее.Административно-хозяйственный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание с подвалом, которое примыкает к стационарному корпусу через переходы на всех этажах, включая подвал. В здании разместятся пищеблок больницы, административно-бытовые помещения для персонала и инженерно-технические службы.На первом этапе строительства запланировано возведение не только корпусов, но и других зданий и сооружений, таких как пункт дезинфекции автотранспорта, гараж на шесть машин, центральный кислородный пункт, локальные очистные сооружения и трансформаторная подстанция.Проектирование инфекционной больницы занимается ООО «Строй-Эксперт».Фото: Управление капстроительства