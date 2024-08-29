Общество 29.08.2024 в 15:29

В Бурятии простятся с 23-летним военнослужащим

Андрей Хохлов погиб, помогая раненым товарищам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с 23-летним военнослужащим
30 августа в селе Мухоршибирь пройдет прощание с 23-летним военнослужащим Андреем Хохловым. В мае 2024 года од добровольцем пошел на СВО, а спустя три месяца погиб.

Как сообщается на сайте администрации Мухоршибирского района, Андрей Хохлов родился 2 сентября 2000 года с селе Мухоршибирь. После окончания 9 классов средней школы продолжил обучение в колледже им. Ербанова по профессии «Геодезист». В 2016 году перевелся в СПТУ-27 на профессию «Тракторист-машинист сельского производства».

В 2022 году Андрей создал семью. Работал на Тугнуйском разрезе слесарем по ремонту автомобилей.

«Андрей всегда был лидером в компании друзей, многие ровнялись на него. Всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Был трудолюбивым, отзывчивым, порой резким, но справедливым», - рассказали в районной администрации.

В мае 2024 года Андрей добровольцем ушел на спецоперацию. Там сразу зарекомендовал себя с положительной стороны. Командир и сослуживцы отзываются о нем как о надежном друге и боевом товарище, на которого можно положиться в любой ситуации. Андрей доблестно исполнял свой долг, не жалея собственной жизни. Погиб 19 августа, оказывая помощь раненым товарищам, за что представлен к награде.

«Хороший парень, никогда не искал причин не делать что-либо. Как настоящий мужик, шёл и делал. Мы помним тебя, ты останешься в нашем бессмертном полку навсегда» - отзываются о нем многочисленные друзья.

Дома у Андрея остались мать, отец, бабушка, брат, сестра и жена.

Фото: администрация Мухоршибирского района
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