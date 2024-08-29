В Бурятии простятся с 23-летним военнослужащим

30 августа в селе Мухоршибирь пройдет прощание с 23-летним военнослужащим Андреем Хохловым. В мае 2024 года од добровольцем пошел на СВО, а спустя три месяца погиб.Как сообщается на сайте администрации Мухоршибирского района, Андрей Хохлов родился 2 сентября 2000 года с селе Мухоршибирь. После окончания 9 классов средней школы продолжил обучение в колледже им. Ербанова по профессии «Геодезист». В 2016 году перевелся в СПТУ-27 на профессию «Тракторист-машинист сельского производства».В 2022 году Андрей создал семью. Работал на Тугнуйском разрезе слесарем по ремонту автомобилей.«Андрей всегда был лидером в компании друзей, многие ровнялись на него. Всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Был трудолюбивым, отзывчивым, порой резким, но справедливым», - рассказали в районной администрации.В мае 2024 года Андрей добровольцем ушел на спецоперацию. Там сразу зарекомендовал себя с положительной стороны. Командир и сослуживцы отзываются о нем как о надежном друге и боевом товарище, на которого можно положиться в любой ситуации. Андрей доблестно исполнял свой долг, не жалея собственной жизни. Погиб 19 августа, оказывая помощь раненым товарищам, за что представлен к награде.«Хороший парень, никогда не искал причин не делать что-либо. Как настоящий мужик, шёл и делал. Мы помним тебя, ты останешься в нашем бессмертном полку навсегда» - отзываются о нем многочисленные друзья.Дома у Андрея остались мать, отец, бабушка, брат, сестра и жена.Фото: администрация Мухоршибирского района