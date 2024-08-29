За ложный донос о захвате заложников в Улан-Удэ осудили иркутянина

В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор жителю Иркутской области за ложное сообщение о захвате заложников. На номер 112 он позвонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ республики установлено, что в марте 2024 года 39-летний обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил на номер службы «112» и сообщил заведомо ложные сведения о намерении захвата заложников и ограблении ближайших магазинов у железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ ВСЖД, - рассказала в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Теперь практиковаться в неудачных шутках ему придется в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site