Общество 29.08.2024 в 15:48

За ложный донос о захвате заложников в Улан-Удэ осудили иркутянина

Он позвонил в МЧС желая пошутить
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Текст: Елена Кокорина
За ложный донос о захвате заложников в Улан-Удэ осудили иркутянина

В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор жителю Иркутской области за ложное сообщение о захвате заложников. На номер 112 он позвонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ республики установлено, что в марте 2024 года 39-летний обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил на номер службы «112» и сообщил заведомо ложные сведения о намерении захвата заложников и ограблении ближайших магазинов у железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ ВСЖД, - рассказала в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Теперь практиковаться в неудачных шутках ему придется в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site

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заложники захват шутка приговор мчс

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