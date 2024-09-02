Платная пересдача экзамена в автошколе

Вопрос: «Я не сдала с первого раза внутренний экзамен в автошколе. Мне сказали, что повторная пересдача платная. Законно ли это?»

Мария С.

Согласно законодательству, один из экзаменов должен быть включен в учебный план и оплачен в рамках договора об обучении. Однако второй экзамен, который является дополнительной услугой, может быть оплачен отдельно. Важно правильно оформить данную ситуацию, чтобы соблюсти законность взимания платы за экзамены.

Пунктом 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика предоставить услуги, а заказчик обязуется оплатить их. Если условия договора предусматривают оплату дополнительных услуг, включая пересдачу экзаменов, заказчик обязан дополнительно оплатить их.

Таким образом, для обеспечения законности взимания платы за экзамены важно четко оформить условия в договоре об обучении, указав стоимость дополнительных услуг, включая пересдачу экзаменов. Это позволит избежать недоразумений и обеспечит соблюдение законодательства в данной области.