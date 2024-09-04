Стоимость услуг нотариуса

Вопрос: «Сколько будет стоить оформление у нотариуса наследства?»

Александр Александрович Б.

Согласно действующему законодательству нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф. Необходимо отметить, что помимо этого тарифа нотариус, занимающийся частной практикой, взимает плату за оказание услуг правового и технического характера.

Согласно пункту 1.4. Порядка определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера, утвержденного решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 24.10.2016 (протокол № 10/16) размер платы за оказание услуг правового и технического характера ежегодно утверждается уполномоченным органом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации и подлежит применению с 1 января следующего года.

На основании пункта 2.2 Порядка предельный размер платы за оказание услуг правового и технического характера рассчитывается исходя из социально-экономической ситуации в регионе и количество нотариальных действий, совершаемых нотариусом.

В Бурятии размеры региональных тарифов установлены Нотариальной палатой Республики. Каждая нотариальная услуга имеет фиксированную стоимость. Общая стоимость услуг зависит от конкретной ситуации и рассчитывается индивидуально в зависимости от степени сложности дела.

Что касается, наследства, то общая стоимость его оформления будет зависеть от ситуации и может включать разные услуги: оформление наследства, вступление в наследство, составление завещаний, восстановление сроков принятия наследства, оформление наследства на квартиру/землю, нотариальный отказ от наследства, консультация нотариуса по наследству и т.п. За каждую такую услугу взимается отдельная фиксированная плата. Например, предельный размер регионального тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию за объект движимого имущества при очном обращении в нотариальную контору составит - 4772.84 руб. За выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) при удостоверении сделки одним нотариусом - 3850 руб. Принятие мер по охране наследственного имущества - 6375,53 руб. за час присутствия на описи наследственного имущества.

Полная информация о региональных тарифах на услуги нотариуса содержится на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе «региональные тарифы».