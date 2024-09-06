Права наймодателей при сдаче квартиры

Вопрос: «Планирую сдать квартиру. На что мне обратить внимание при составлении договора?»

Дугар Ц.

Наймодатель на основании главы 35 ГК РФ имеет право:

1. Не платить за мелкий ремонт. Если в договоре не прописаны другие условия, по умолчанию текущий ремонт за свой счет должен делать наниматель. Например, когда отклеились обои или сломался смеситель. Капитальный ремонт - за счет собственника.

2. Требовать оплаты коммунальных платежей. Платить за ЖКУ - обязанность нанимателя по умолчанию, если в договоре не прописаны другие условия.

3. Согласовывать вселение новых жильцов. Вселить на постоянной основе граждан, которые не указаны в договоре, наниматель может только с согласия собственника. Исключение - несовершеннолетние дети нанимателя.

4. Знать о временных жильцах. Если срок договора - больше года, наниматель может поселить с собой бесплатно других жильцов на срок до 6 месяцев. Но он обязан уведомить об этом собственника и несет ответственность за их действия. Собственник может отказать во вселении, если не соблюдается норма площади на человека - ее устанавливают местные власти.

5. Расторгнуть договор через суд, если наниматель:

- не платит 6 месяцев, а при краткосрочном найме не более года - до 2 раз. В договоре может быть указан другой срок

- нанес серьезный ущерб жилью

- использует жилье не по назначению или нарушает права и интересы соседей. До суда нужно предупредить нанимателя о необходимости устранить нарушения.

Во всех случаях суд может дать нанимателю время для устранения нарушений.

6. Не возвращать обеспечительный платеж. При порче имущества, досрочном выезде жильцов без предупреждения или долгах по квартплате - в зависимости от условий договора.