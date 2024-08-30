Улан-удэнского мобильного оператора оштрафуют на 300 тысяч

В Улан-Удэ оператора сотовой связи привлекут к ответственности и оштрафуют на 300 тысяч рублей. Причиной стало его бездействие при поступлении звонка от мошенников с подменного номера.

По версии следствия, в декабре 2023 года на телефон местной жительницы поступил звонок от неустановленного лица, который представился сотрудником оператора сотовой связи.

- Он сообщил ей, что истекает срок действия ее сим-карты и для того, чтобы продлить договор обслуживания, необходимо продиктовать код, который поступит в смс-сообщении. Потерпевшая поняла, что звонит мошенник, и прекратила разговор. Телефонное соединение было инициировано с использованием иностранной телекоммуникационной компании через российского оператора сотовой связи. При этом звонивший использовал подменный номер телефона, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим мобильный оператор привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: loon.site