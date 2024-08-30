Общество 30.08.2024 в 09:49
В Бурятии перестали гореть леса
В конце рабочей недели не зарегистрировано ни одного пожара
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено 8 возгораний в Курумканском и Муйском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. Сегодня, 30 августа, в Бурятии нет лесных пожаров.
- Ликвидировано 10 возгораний в Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Согласно Указа главы республики в лесах Бурятии по-прежнему действует режим ЧС регионального значения, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Фото: Елена Кокорина