Общество 30.08.2024 в 10:06

В Бурятии женщина сама посодействовала конфискации своего авто

За руль она неоднократно садилась пьяной
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии женщина сама посодействовала конфискации своего авто

У жительницы Бурятии суд Селенгинского района конфискован автомобиль. Женщина сама посодействовала этому, так как неоднократно попадалась ГАИшникам пьяной за рулем.

Судом установлено, что в мае 2023 года женщина привлекалась к административной ответственности и на 1,5 года была лишена прав.

- Однако не прошло и года, как она вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного. Ее незаконные действия были пресечены сотрудниками ГИБДД, - рассказали в прокуратуре республики.

Гусиноозерский городской суд приговорил виновную к наказанию в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком, на 2 года.

- Автомобиль «Toyota Corolla», на котором совершено преступление, был обращен в доход государства, - добавили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

 

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