Общество 01.09.2024 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний

Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя, уважаемые земляки!
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Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с началом нового учебного года – Днем знаний!

1 сентября – это торжественный и ответственный день для всех школьников и студентов, особенно для первоклассников и их родителей. С этого дня для юных граждан страны начинается дорога в мир знаний и открытий, мир друзей и будущей профессии.

Сегодня государственная политика в сфере образования направлена на формирование надежной системы обучения, нацеленной на всестороннее развитие, капитализацию багажа знаний и умений у подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей.

Большое значение придается воспитанию наших детей, чтобы они выросли не только грамотными, но и духовно богатыми людьми, стали ответственными гражданами и патриотами своей Родины.

Дети должны знать славную героическую историю нашей страны, гордиться её успехами и достижениями!

Желаю всем хорошего старта на предстоящий учебный год. Пусть учеба будет увлекательной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность увенчаются успехами!

Дорогим нашим учителям желаю терпения и любви к детям, неустанных творческих поисков, радости от достигнутых результатов!

Крепкого всем здоровья, мира, успехов и благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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1 сентября павлов поздравление

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