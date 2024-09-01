Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с началом нового учебного года – Днем знаний!1 сентября – это торжественный и ответственный день для всех школьников и студентов, особенно для первоклассников и их родителей. С этого дня для юных граждан страны начинается дорога в мир знаний и открытий, мир друзей и будущей профессии.Сегодня государственная политика в сфере образования направлена на формирование надежной системы обучения, нацеленной на всестороннее развитие, капитализацию багажа знаний и умений у подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей.Большое значение придается воспитанию наших детей, чтобы они выросли не только грамотными, но и духовно богатыми людьми, стали ответственными гражданами и патриотами своей Родины.Дети должны знать славную героическую историю нашей страны, гордиться её успехами и достижениями!Желаю всем хорошего старта на предстоящий учебный год. Пусть учеба будет увлекательной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность увенчаются успехами!Дорогим нашим учителям желаю терпения и любви к детям, неустанных творческих поисков, радости от достигнутых результатов!Крепкого всем здоровья, мира, успехов и благополучия!