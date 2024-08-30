Общество 30.08.2024 в 11:14

На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство тепломагистрали

ТГК-14 приняла работы
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Текст: Андрей Константинов
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство тепломагистрали
В Улан-Удэ строители третьего моста через Уда завершили работы по переустройству тепломагистрали.

«Заменено 400 метров трубопровода диаметром 700 мм, 900 метров - диаметром 1000 мм. Установлено по две новых задвижки диаметром 1000 мм и 500 мм. Получен акт готовности от ТГК-14», - сообщили в Минтрансе Бурятии.

Напомним, строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект стоимостью 7,5 млрд рублей планировали сдать в 2024 году. Однако летом этого года Глава Бурятии сообщил, что «график финансирования строительства моста продлен на два года».

«По понятным причинам средства перенесены. Понятные причины – это не подрядчики, это источники финансирования. Поэтому есть сдвижка в связи с растяжкой финансирования данного проекта в целом», - сообщил Алексей Цыденов, выступая на сессии перед депутатами Хурала.

Как уже сообщалось ранее, длина моста составит 202 метра, ширина - 26 метров. Там будет четыре полосы для движения. На данный момент основной конструктив моста уже готов. Осталось завершить его обустройство – установить перильные ограждения, опоры освещения, а также уложить асфальт. Помимо этого, строителям предстоит устроить 3 транспортные развязки, 3 путепровода, в том числе тоннель под железной дорогой.

Фото: Минтранс Бурятии
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третий мост

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