Общество 30.08.2024 в 11:21

В Бурятии учатся обезоруживать преступников посягнувших на школу

Также проверят школьные системы видеонаблюдения и сигнализации
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии учатся обезоруживать преступников посягнувших на школу

В Улан-Удэ школа №32 совместно с Росгвардией, полицией и МЧС отрабатывала действия при незаконном проникновении в школу злоумышленников. Всероссийские учения по безопасности в образовательных организациях проходят по всей стране при содействии Национального антитеррористического комитета.

- По легенде в школу проникли условные вооруженные преступники. После нажатия сторожем кнопки тревожной сигнализации на место прибыли две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они обезоружили и задержали «преступников», после чего передали их сотрудникам полиции. В это время персонал школы отрабатывал действия по эвакуации из здания и баррикадированию в кабинетах, - рассказали в Росгвардии республики.

В рамках учений правоохранители проверяют в школах организацию пропускного и внутриобъектового режима, работоспособность тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и оповещения. Инспекторы подразделений проверяют наличие необходимой документации и исправность технических средств охраны.

Фото: Росгвардия Бурятии

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