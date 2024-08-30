Жителям Монголии не дали вывезти цветок в горшке через границу Бурятии

На границе Бурятии у жителей Монголии таможенники отобрали цветы в горшках, которые они хотели привезти себе на родину. Растения оказались без сопровождающих документов, разрешающих их вывоз.

- В МАПП «Кяхта» госинспекторами Россельхознадзора совместно с таможенниками выявлено нарушение правил и норм карантина растений при их вывозе с территории России. Граждане Монголии пыталась вывезти два горшечных цветка с почвой и 234 кг чеснока без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, - рассказали в Россельхознадзоре республики.

На граждан Монголии составили два протокола. Подкарантинную продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.

Фото: Россельхознадзор Бурятии