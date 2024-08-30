Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин

В селе Иволгинского района Бурятии 61-летняя женщина ограбила местный продуктовый магазин. Набрав полный пакет того, что ей нужно она миновала кассу и резво убежала.

Тем не менее, уже вскоре оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в указанном преступлении. Ею оказалась 61-летняя местная жительница, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

- Днем 28 августа злоумышленница, находясь в магазине в селе Нижняя-Иволга, набрала с полки продукты и направилась к выходу, минуя кассу. Ее заметила работница магазина и побежала за ней. Не реагируя на ее требования остановиться, обвиняемая бросилась на улицу и скрылась с похищенным. Ущерб составил около двух тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

На женщину завели уголовное дело.

Фото: loon.site