Общество 30.08.2024 в 12:53

Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин

61-летняя женщина выбежала из магазина, минуя кассу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин

В селе Иволгинского района Бурятии 61-летняя женщина ограбила местный продуктовый магазин. Набрав полный пакет того, что ей нужно она миновала кассу и резво убежала.

Тем не менее, уже вскоре оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в указанном преступлении. Ею оказалась 61-летняя местная жительница, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

- Днем 28 августа злоумышленница, находясь в магазине в селе Нижняя-Иволга, набрала с полки продукты и направилась к выходу, минуя кассу. Ее заметила работница магазина и побежала за ней. Не реагируя на ее требования остановиться, обвиняемая бросилась на улицу и скрылась с похищенным. Ущерб составил около двух тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

На женщину завели уголовное дело.

Фото: loon.site

 

Теги
грабеж продукты магазин

Все новости

В Бурятии появился мемориал погибшим при тушении лесных пожаров
30.08.2024 в 13:26
Жители Бурятии все чаще теряют деньги при онлайн-покупках
30.08.2024 в 13:10
Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин
30.08.2024 в 12:53
Улан-удэнка осталась без денег при покупке машины в интернете
30.08.2024 в 12:37
В Бурятии из-за неисправной проводки электроприбора сгорел дом
30.08.2024 в 12:14
В Бурятии назвали фамилии обвиняемых в крупном хищении бизнесменов
30.08.2024 в 12:04
Жителям Монголии не дали вывезти цветок в горшке через границу Бурятии
30.08.2024 в 11:53
Военный медик из Бурятии погиб в Курской области
30.08.2024 в 11:41
В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в иномарку
30.08.2024 в 11:25
В Бурятии учатся обезоруживать преступников посягнувших на школу
30.08.2024 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии появился мемориал погибшим при тушении лесных пожаров
Его разместили на территории агентства лесного хозяйства
30.08.2024 в 13:26
Жителям Монголии не дали вывезти цветок в горшке через границу Бурятии
Растения у них забрали и вернули в Россию
30.08.2024 в 11:53
Военный медик из Бурятии погиб в Курской области
За проявленный героизм Бэлигто Бальжиров награжден орденом Мужества посмертно
30.08.2024 в 11:41
В Бурятии учатся обезоруживать преступников посягнувших на школу
Также проверят школьные системы видеонаблюдения и сигнализации
30.08.2024 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru