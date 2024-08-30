В Бурятии появился мемориал погибшим при тушении лесных пожаров

Накануне в Бурятии появился мемориал сотрудникам лесной отрасли, погибшим во время тушения пожаров. Он расположился на территории Республиканского агентства лесного хозяйства.

Трудностей на пути лесного пожарного не мало – от непроходимой местности до жаркого огня и густого дыма. Поэтому не секрет, что выезжая на место возгорания сотрудники лесного хозяйства рискуют не только здоровьем, но и своей жизнью.

- Огненная стихия не знает пощады и сжирает пламенем все на своем пути. В тайге навсегда остались наши коллеги. Мы помним о них, именно для этого и установлен постамент. Техника безопасности необходима при работе в лесах, но, к сожалению, в нашей сложной профессии не обошлось без трагических случаев. Каждый из них учит о том, как важно быть максимально осторожным в лесу, - рассказал первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин.

Фото: РАЛХ