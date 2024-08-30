Общество 30.08.2024 в 15:41

Число свалок в Бурятии стремительно сокращается

Это происходит благодаря местным лесникам
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Текст: Елена Кокорина
Число свалок в Бурятии стремительно сокращается

В Бурятии вблизи села Горячинск прошла очередная акция по очистке леса от мусора. Лесники собрали свыше 70 мешков бытовых отходов.

В ней приняли участие сотрудники Байкальского лесничества и неравнодушные граждане.

- Свалка образовалась на территории особой экономической зоны. Конечно, сами люди, отдыхающие и местные жители выбрасывали мусор в лесу, засоряя природу. Я благодарю всех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Общими усилиями мы собрали свыше 70 мешков бытовых отходов. Прошу наших граждан соблюдать правила нахождения в лесу,- пояснил главный лесничий Байкальского лесничества Олег Борисов.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства добавили, что освобождение леса от свалок проходит в рамках акции «Сохраним лес» и призвали население сообщать о свалках в лесных массивах, а также о нарушениях санитарных норм в ближайшее лесничество. Также можно позвонить по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ

 

 

 

 

 

 

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