В Бурятии на четырех маршрутах станет больше автобусов

В Улан-Удэ с началом учебного года – со 2 сентября - МУП «Городские маршруты» увеличит выпуск автобусов по маршрутам № 1, 10, 17 и 46А.Как сообщили в мэрии, на маршрутах №1 и №17 в рабочие дни выпуск автобусов увеличится с 9 до 10. На маршруте №10 - с 8 до 10. На маршруте №46А - с 4 до 5 автобусов.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно посмотреть в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС и на интернет-портале its03.ru.Фото: «Номер один»