Общество 30.08.2024 в 16:08

В Бурятии на четырех маршрутах станет больше автобусов

Это связано с началом нового учебного года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на четырех маршрутах станет больше автобусов
В Улан-Удэ с началом учебного года – со 2 сентября - МУП «Городские маршруты» увеличит выпуск автобусов по маршрутам № 1, 10, 17 и 46А.

Как сообщили в мэрии, на маршрутах №1 и №17 в рабочие дни выпуск автобусов увеличится с 9 до 10. На маршруте №10 - с 8 до 10. На маршруте №46А - с 4 до 5 автобусов.

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно посмотреть в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС и на интернет-портале its03.ru.

Фото: «Номер один»
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