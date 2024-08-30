В полдень в Улан-Удэ будут палить из пушки

31 августа, в 12 часов в Улан-Удэ прозвучит выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Он будет произведен на сопке в мкрн Шишковка в честь 85-летия Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

Почетный залп даст глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев.

- Станислав Дашиевич является мастером спорта СССР по вольной борьбе и мастером спорта России по греко-римской борьбе. Награжден нагрудным знаком РФ «Отличник физической культуры и спорта», медалью Республики Бурятия «За заслуги в спорте». Его дед был участником сражений на Халхин-Голе и пал смертью храбрых, - рассказали в мэрии города.

Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа на Халхин-Голе оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне нацистской Германии.

- Ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести», - добавили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ