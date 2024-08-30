Общество 30.08.2024 в 13:21

Шесть тысяч первоклашек сядут за парты 2 сентября в Улан-Удэ

Общее же количество учащихся в школах столицы республики в этом году – более 60 тысяч
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Текст: Иван Иванов
Шесть тысяч первоклашек сядут за парты 2 сентября в Улан-Удэ
Капитальный ремонт и благоустройство провели в 34 детских садах, 44 школах и 13 учреждениях дополнительного образования города. Как отметили в горсовете Улан-Удэ, все образовательные учреждения города к началу учебного года готовы.

В стране в целом приёмка образовательных организаций также завершилась в плановом режиме. Об этом на ежегодном совещании, посвященном подготовке системы образования к новому учебному году, рассказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тыс. образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники», – подчеркнул зампред.

Также он напомнил о нововведениях этого года в школьной программе. Так, в этом году в учебный план возвращается предмет «Труд (технология)», вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся 5–9-х классов будет введён курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. Более 31,5 тысячи советников директоров по воспитанию продолжат свою работу с учениками, получая федеральную выплату в размере 5 тыс. рублей в месяц.

Фото: «Номер один»
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