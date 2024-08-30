В Улан-Удэ появится сосновая аллея

– Мы впервые садим сразу 85 крупномеров. Этим соснам не меньше 10 лет. Это не маленькие саженцы, которые будут долго приживаться. Вот такие 85 крупномеров высадят агрегатом-пересадчиком в течение нескольких недель. Надеемся, что вся аллея приживется, окрепнет и долгие годы будет радовать нас и авиазаводчан. Даже в этом плане авиазавод на высоте. От идеи до реализации прошло пару недель. На предприятии также быстро внедряются и новые технологии. В программу «Зеленый город» авиазавод активно включился финансово и трудовыми ресурсами. Инициатива замечательная. Я уверен, что наши крупные предприятия инициативу поддержат. Такая посадка деревьев от заводов и предприятий будет модным челленджем, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





– Во все времена в России принято к знаменательным датам высаживать аллеи: аллея Славы, аллея Победы. Заводу есть чем гордиться, и хотели увековечить 85 лет. Не стали ждать 90 или 100. Сегодня наши вертолеты востребованы во всех точках, но самое главное, что большие приходят благодарности с СВО: благодарят нас за спасенных людей, – сказал Леонид Белых.





В Улан-Удэ высадят 85 взрослых сосен в микрорайоне Восточный рядом с авиазаводом. Акция приурочена к 85-летнему юбилею предприятия.Как сообщили в мэрии, сегодня была высажена первая сосна. В мероприятии приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, советник гендиректора Госкорпорации «Ростех», Герой труда России Леонид Белых, заводчане и другие горожане.Пересадчик выкапывает дерево целиком без повреждения корней, ствола и веток, перевозит с комом земли на новое место и производит посадку в заранее подготовленную яму. Это позволяет сохранить зеленые насаждения и масштабно озеленять городские территории. С 2019 года в столице Бурятии высажено более 400 крупномеров на общественных территориях.Такое большое количество деревьев появится не только на Восточном. С 15 сентября начнут озеленять улицу Ключевская.– По ул. Ключевская во время ремонта канализации несколько лет назад убрали деревья. Она стала неуютной. Поэтому разработали дендроплан, по которому там будут высажены новые деревья от Юношеской библиотеки до скульптуры «Беркут». За пять лет в городе высажено 100 тысяч деревьев на магистральных улицах и на общественных территориях. Посадки зеленых насаждений будут продолжены этой осенью, – отметил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ