Бурятия получит 55 млн на борьбу с лесными пожарами
Бурятия дополнительно получит 55 млн рублей для возмещения затрат на тушение лесных пожаров. Всего регионам дополнительно направят около 1,5 млрд рублей.
Кроме Бурятии средства получат еще семь субъектов, среди которых: Саха (Якутия), Забайкальский, Красноярский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская области и Чукотский автономный округ.
- Весной и летом 2024 года расходы этих регионов на тушение возгораний превысили ранее предусмотренное бюджетное финансирование. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику, - рассказали в правительстве республики.
Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 29 августа.
Фото: loon.site