В Бурятии компания масштабно загадила землю

В Бурятии суды встали на сторону прокуратуры в ее противостоянии с компанией, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения жителям сел Иволгинск, Нижняя Иволга и Тапхар.Как сообщили в надзорном ведомстве, предприятие незаконно сбросило жидкие бытовые отходы на земли сельскохозяйственного назначения. Проведенная после этого экспертиза показала, что в пробах почв содержание азота аммония превышает допустимые показатели в 19 раз, также в них была зафиксирована массовая концентрация ионов хлорида. Ущерб землям от действий компании надзорное ведомство оценило в 49 млн рублей. Для взыскания денег был подан иск в суд.Иволгинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Верховный суд Бурятии решение суда первой инстанции оставил без изменения.Кроме того, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов директора компании привлекли к административной ответственности в виде штрафа.Фото: «Номер один»