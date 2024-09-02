Общество 02.09.2024 в 09:57

В Бурятии компания масштабно загадила землю

Ущерб оценили в 49 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии компания масштабно загадила землю
В Бурятии суды встали на сторону прокуратуры в ее противостоянии с компанией, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения жителям сел Иволгинск, Нижняя Иволга и Тапхар.

Как сообщили в надзорном ведомстве, предприятие незаконно сбросило жидкие бытовые отходы на земли сельскохозяйственного назначения. Проведенная после этого экспертиза показала, что в пробах почв содержание азота аммония превышает допустимые показатели в 19 раз, также в них была зафиксирована массовая концентрация ионов хлорида. Ущерб землям от действий компании надзорное ведомство оценило в 49 млн рублей. Для взыскания денег был подан иск в суд.

Иволгинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Верховный суд Бурятии решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Кроме того, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов директора компании привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: «Номер один»
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