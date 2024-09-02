В Улан-Удэ почти завершили ремонт дороги в переулке Карьерный

В Улан-Удэ почти завершен ремонт в переулке Карьерный, сообщили в мэрии города. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь обустроили полноценную дорогу с тротуарами протяженностью 360 метров.- Это дорога очень популярна у наших горожан, по ней можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили привести ее в порядок. Дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В ближайшее время на ул. Трубачеева поставят светофор, чтобы можно было безопасно выезжать с переулка.Фото: «Номер один»