Общество 02.09.2024 в 10:59
В Улан-Удэ почти завершили ремонт дороги в переулке Карьерный
Скоро на перекрестке с улицей Трубачеева появится светофор
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ почти завершен ремонт в переулке Карьерный, сообщили в мэрии города. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь обустроили полноценную дорогу с тротуарами протяженностью 360 метров.
- Это дорога очень популярна у наших горожан, по ней можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили привести ее в порядок. Дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В ближайшее время на ул. Трубачеева поставят светофор, чтобы можно было безопасно выезжать с переулка.
Фото: «Номер один»
- Это дорога очень популярна у наших горожан, по ней можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому мы решили привести ее в порядок. Дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В ближайшее время на ул. Трубачеева поставят светофор, чтобы можно было безопасно выезжать с переулка.
Фото: «Номер один»
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