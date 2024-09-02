Общество 02.09.2024 в 11:02

Безопасность школьников на линейках обеспечивает Росгвардия Бурятии

По городу дежурят патрульные группы задержания
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Безопасность школьников на линейках обеспечивает Росгвардия Бурятии

2 сентября сотрудники Росгвардии Бурятии совместно с сотрудниками территориального МВД приступили к охране общественного порядка. Своим дежурством они обеспечат безопасность школьников и их родителей на линейках, посвященных Дню знаний.

- Перед началом учебного года была организована комплексная работа по обследованию школ, проведена проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности установленных технических средств охраны. Также во всех школах были проведены единые Всероссийские учения по безопасности, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Территории школ были осмотрены на наличие опасных предметов перед началом торжественных линеек.

- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в этот день скорректированы с учетом проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

Теги
школьники безопасность

Все новости

Районы Бурятии могут открыть «посольства» в Улан-Удэ
02.09.2024 в 12:01
В Бурятии убили ребенка
02.09.2024 в 11:54
На вокзале Улан-Удэ взяли мелкого взяточника
02.09.2024 в 11:27
В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей
02.09.2024 в 11:26
Безопасность школьников на линейках обеспечивает Росгвардия Бурятии
02.09.2024 в 11:02
В Улан-Удэ почти завершили ремонт дороги в переулке Карьерный
02.09.2024 в 10:59
В Бурятии юный байкер влетел в «Лексус»
02.09.2024 в 10:47
Командированный в Бурятию мужчина остался без полумиллиона
02.09.2024 в 10:45
В Бурятии перевернулись два автомобиля
02.09.2024 в 10:29
В Бурятии компания масштабно загадила землю
02.09.2024 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Районы Бурятии могут открыть «посольства» в Улан-Удэ
Их предлагают разместить в объектах культурного наследия
02.09.2024 в 12:01
В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей
В сентябре родители получат выплаты за август
02.09.2024 в 11:26
В Улан-Удэ почти завершили ремонт дороги в переулке Карьерный
Скоро на перекрестке с улицей Трубачеева появится светофор
02.09.2024 в 10:59
В Бурятии компания масштабно загадила землю
Ущерб оценили в 49 миллионов рублей
02.09.2024 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru