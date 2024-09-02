Безопасность школьников на линейках обеспечивает Росгвардия Бурятии

2 сентября сотрудники Росгвардии Бурятии совместно с сотрудниками территориального МВД приступили к охране общественного порядка. Своим дежурством они обеспечат безопасность школьников и их родителей на линейках, посвященных Дню знаний.

- Перед началом учебного года была организована комплексная работа по обследованию школ, проведена проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности установленных технических средств охраны. Также во всех школах были проведены единые Всероссийские учения по безопасности, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Территории школ были осмотрены на наличие опасных предметов перед началом торжественных линеек.

- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в этот день скорректированы с учетом проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии