Общество 02.09.2024 в 11:26
В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей
В сентябре родители получат выплаты за август
Текст: Андрей Константинов
Отделение СФР по Республике Бурятия обнародовало график выплаты пособий семьям с детьми в сентябре.
3 сентября семьям перечислят пособия на детей за август. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. В этот день им поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», выплата пособий производится с 3-го по 21-е число в зависимости от адреса проживания получателя», - рассказали в Отделении СФР по РБ.
Фото: «Номер один»
3 сентября семьям перечислят пособия на детей за август. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. В этот день им поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», выплата пособий производится с 3-го по 21-е число в зависимости от адреса проживания получателя», - рассказали в Отделении СФР по РБ.
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за август перечислят по стандартному графику 5-го сентября. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за август до 6 сентября включительно.
Фото: «Номер один»
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