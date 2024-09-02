В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за август перечислят по стандартному графику 5-го сентября. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за август до 6 сентября включительно.





Отделение СФР по Республике Бурятия обнародовало график выплаты пособий семьям с детьми в сентябре.3 сентября семьям перечислят пособия на детей за август. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. В этот день им поступят:- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», выплата пособий производится с 3-го по 21-е число в зависимости от адреса проживания получателя», - рассказали в Отделении СФР по РБ.Фото: «Номер один»