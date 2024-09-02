Общество 02.09.2024 в 11:26

В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей

В сентябре родители получат выплаты за август
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии обнародовали график выплат пособий на детей
Отделение СФР по Республике Бурятия обнародовало график выплаты пособий семьям с детьми в сентябре.

3 сентября семьям перечислят пособия на детей за август. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банке. В этот день им поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое 3-е число приходят пособия на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», выплата пособий производится с 3-го по 21-е число в зависимости от адреса проживания получателя», - рассказали в Отделении СФР по РБ.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за август перечислят по стандартному графику 5-го сентября. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за август до 6 сентября включительно.


Фото: «Номер один»
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