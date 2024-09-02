Районы Бурятии могут открыть «посольства» в Улан-Удэ

Объекты культурного наследия, расположенные в зоне масштабной застройки в центре Улан-Удэ, сносить не будут. Их отреставрируют за счет застройщика, заявил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.- В обязанности застройщика входит ремонт конструктивных элементов: крыша, стены, фундамент, двери, окна, а также создание инженерной инфраструктуры. После проведенных работ мы передадим эти объекты администрации Улан-Удэ, - сообщил Зана Тумуров.Всего в центре города расположено 13 объектов культурного наследия. По словам Заны Тумурова, после реставрации там могут появиться кафе, библиотеки, магазины или даже посольства районов Бурятии.- У нас республика очень большая, красивая. Каждый район со своей культурой, со своим бытом, природными памятниками. Туристы, гости, да и жители не все были во всех районах. Когда человек приедет к нам в город, он сможет зайти в эти посольства, оценить и сделать выбор, куда ему съездить. Эта идея пока рассматривается, - отметили начальник Управления комплексного развития территорий.Фото: Управление комплексного развития территорий