Девушка в Бурятии получила в подарок от любимого краденый телефон

Житель Тункинского района Бурятии нашел телефон у местного кафе и забрал его себе. Дорогой находкой он решил порадовать свою девушку, поэтому подарил ей гаджет.

- Ранее судимый житель Тункинского района, находясь около кафе в поселке Аршан, увидел лежащий сотовый телефон. Он тайно похитил его, причинив материальный ущерб потерпевшему на сумму 18 000 рублей. С телефоном подсудимый скрылся и подарил его своей знакомой. В судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, на предварительном следствии вернул сотовый телефон собственнику, - рассказали в пресс-службе районного суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого, как кражу, совершенную с причинением значительного ущерба и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site