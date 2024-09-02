Общество 02.09.2024 в 12:52

Подросток в Улан-Удэ обчистил припаркованную у дома машину

Она осталась без кресел, подголовников и магнитолы
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Текст: Елена Кокорина
Подросток в Улан-Удэ обчистил припаркованную у дома машину

Будучи еще недавно школьником, 17-летний подросток обчистил машину жителя Улан-Удэ. Автомобиль оказался незапертым, поэтому остался без внутренней комплектации.

Кража произошла в Советском районе города.

- По подозрению в краже задержан 17-летний студент техникума. Двери оставленного на парковке у дома транспортного средства оказались не заперты, а охранная сигнализация отсутствовала. Из авто молодой человек демонтировал заднее сиденье с подголовниками, аудиоколонки и магнитолу, похитил комплект ковриков и другие автомобильные комплектующие и аксессуары, - рассказали в полиции города.

Похищенное полицейскими уже изъято и возвращено владельцу. На парня завели уголовное дело.

Фото: Номер один

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