Подросток в Улан-Удэ обчистил припаркованную у дома машину

Будучи еще недавно школьником, 17-летний подросток обчистил машину жителя Улан-Удэ. Автомобиль оказался незапертым, поэтому остался без внутренней комплектации.

Кража произошла в Советском районе города.

- По подозрению в краже задержан 17-летний студент техникума. Двери оставленного на парковке у дома транспортного средства оказались не заперты, а охранная сигнализация отсутствовала. Из авто молодой человек демонтировал заднее сиденье с подголовниками, аудиоколонки и магнитолу, похитил комплект ковриков и другие автомобильные комплектующие и аксессуары, - рассказали в полиции города.

Похищенное полицейскими уже изъято и возвращено владельцу. На парня завели уголовное дело.

Фото: Номер один