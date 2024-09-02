В трамвае Улан-Удэ устроили сюрприз для первоклассников

Сегодня, 2 сентября, в Улан-Удэ для детей-первоклассников сотрудников МУП «Управление трамвая» устроили небольшой праздник. Детей покатали на трамвае, показали представление с аниматором и подарили подарки.

- Ежегодно трамвайный парк совместно с профсоюзом организации устраивает праздник в честь Дня Знаний. В этом году в первый класс идут 19 детей наших сотрудников. Мы пригласили аниматора, прокатились на трамвае по городу, пытались танцевать сидя, разыграли много призов к школе и подарили приятный бонус к началу учебного года, - рассказали в пресс-службе «Управления трамвая».

В ведомстве пожелали деткам отличного учебного года.

- Пусть дети с лёгкостью осваивают новое, а родители не переживают по поводу домашних заданий, - добавили в МУП.

Фото: Номер один