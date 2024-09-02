Общество 02.09.2024 в 13:31

450 осужденных в Бурятии сели за парты

Торжественные линейки для них прошли 1 сентября
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Текст: Елена Кокорина
450 осужденных в Бурятии сели за парты

Первого сентября более 450 осужденных начнут учебу в школах исправительных учреждений Бурятии. В самом начале сентября при исправительных учреждениях УФСИН республики прошли торжественные линейки и классные часы, посвящённые началу нового учебного года.

- В этом году за парты сели более 450 человек. Среди них подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые не имели среднего образования. В уголовно-исполнительной системе Бурятии функционируют три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259. Кроме того, в исправительных учреждениях будут учиться студенты профессиональных училищ. В этом году их насчитывается 234 человека, - рассказали в УФСИН республики.

Осужденные женщины смогут получить специальность оператора швейного оборудования, повара или швеи. У мужчин выбор больше: они могут стать электромонтажниками, сварщиками, машинистами котельных, обувщиками по ремонту обуви, станочниками деревообрабатывающих станков и так далее.

- Образование является одним из способов социальной реабилитации осужденных. Это возможность приобрести знания и навыки, которые будут востребованы на рынке труда, и успешно адаптироваться к жизни после освобождения, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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