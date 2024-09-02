Общество 02.09.2024 в 13:40

На площади Советов в Улан-Удэ разыграют живых баранов

Акция пройдет на IV фермерском фестивале "Свое"
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Текст: Петр Санжиев
На площади Советов в Улан-Удэ разыграют живых баранов

Более 70 фермеров, ИП, предприятий пищевой промышленности и личных подсобных хозяйств примут участие в очередном фестивале фермерской продукции «Свое». Он пройдет 6-7 сентября на площади Советов.

Участники представят мясную и рыбную продукцию, сыры ручного производства, молочную продукцию, мед, дикоросы, консервированную продукцию, огурцы-помидоры, выпечку и кондитерские изделия.

Восемь ремесленников проведут мастер-класс по чеканке, валянию шерсти, изготовление предметов из кожи, бересты, камня и росписи пряников.

Для посетителей намечены конкурсы, викторины с призами в виде фермерской продукции. Самым интересным, наверное, будет розыгрыш живых баранов – три животных в первый день и столько же во второй. В лотерее можно будет принять участие по кассовым чекам (надо будет купить продукцию минимум на 1500 руб. - причем, за одну покупку). Розыгрыш пройдет и среди присутствующих на площади покупателей. Если уедете домой, то потеряете шанс на барана.

- Но время пройдет быстро. На фестивале будет на что посмотреть, чем заняться, - заверяют в минсельхозе республики.

Ожидается, что в фестивале примет участие предприниматель, который развивает уникальное для Бурятии осетровое хозяйство. Судя по всему, будут предлагаться живые осетры (в передвижном бассейне-бочке). Точнее гибриды, которых разрешает продавать российский закон. «Номер один», как помнят постоянные читатели нашего издания, ранее публиковал большой репортаж с этой интереснейшей фермы.

Состоится второй этап традиционного конкурса «Бренды Бурятии», в который прошли десять победителей онлайн-голосования первого этапа (чикойская черемуха, боргойская баранина, закаменский бухлер, тарбагатайское сало, посольский рыбный пирог, чеснок Загана и др.)

Бренды оценит конкурсная комиссия из общественных деятелей, блогеров, представителей Народного Хурала, мэрии Улан-Удэ, минсельхоза Бурятии. Как видим, профессионалов кулинарного дела, видимо, в составе комиссии не ожидается. Но, тем не менее, комиссия вынесет какое-то свое решение.

Все десять конкурсантов получат поощрительные призы, а за первое место предусмотрено 70 тыс. рублей.

На площади развернется культурно-развлекательная программа. Организаторы говорят, что осенний фестиваль будет насыщенным, интересным, всех приглашают купить качественную, экологически чистую продукцию, а также развлечься.

Увы, зима близко...

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Фото: Номер один

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