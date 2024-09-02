В Бурятии всю неделю будет тепло за исключением одного дня

Краткий прогноз погоды на предстоящую неделю опубликовал Гидрометцентр Бурятии. По данным синоптиков, 3 сентября погода ухудшится. Смещение атмосферного фронта вызовет дожди различной интенсивности, местами грозы и ливни. Ожидается северо-западный ветер 7-12, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Ночью будет +8, +13, днем +14, +19.4-8 сентября в большинстве районов будет преимущественно без осадков, на севере республики в отдельные дни возможны небольшие дожди. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Преобладающая температура ночью составит +4, +9, местами до 0, по северу и юго-западу до -1, -6 градусов. Днем по южной половине республики будет +19, +24, по северной +13, +18.С 9 сентября прогнозируется ухудшение погоды.Фото: «Номер один»