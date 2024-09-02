Общество 02.09.2024 в 14:44

Глава Бурятии напутствовал педагогов и школьников

Алексей Цыденов посетил две школьные линейки
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии напутствовал педагогов и школьников
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посетил две школьные линейки. Он поприветствовал учителей, родителей и учащихся Музыкально-гуманитарного лицея Улан-Удэ и Сужинской школы в улусе Нурселение Иволгинского района. Её, напомним, 22 августа в формате видеоконференцсвязи открыл президент России Владимир Путин.

- Дорогие дети, родители и педагоги, я вас поздравляю с праздником, с началом учебы. Ученикам хочу пожелать, чтобы у вас все дороги в жизни были открыты, чтобы вы учились хорошо, были умными, сильными, дружными, слушали своих учителей, уважали родителей, уважали старших, делали нашу страну сильнее. И чтобы вместе с вами наша страна была счастливой, и сами вы были счастливыми людьми. Дорогие ребята, открытых вам дорог, дерзайте, свершайте, смело идите вперед! Всего вам самого хорошего! – сказал Алексей Цыденов.

В этом году за школьные парты в Бурятии сядет более 146 тысяч учеников и тысячи студентов университетов, институтов, колледжей и техникумов. Впервые в школу пойдет почти 14 тысяч первоклассников, а в выпускной класс – почти 7 тысяч одиннадцатиклассников.

Чтобы развивать таланты детей, правительство Бурятии при поддержке президента России улучшает материально-техническую базу образовательных учреждений. С 2017 года в Бурятии в общем будет построено 40 школ и 46 детских садов. Создаются, капитально ремонтируются, модернизируются и снабжаются современным оборудованием детские сады, школы, ссузы и учреждения дополнительного образования.

Для поддержки учителей и преподавателей работает программа «Земский учитель», увеличены выплаты за классное руководство и кураторство, работают и многие другие меры. Вузам и научным организациям в 2023 году впервые выделили 10 млн рублей на научно-прикладные исследования, продолжив помогать и фундаментальным исследованиям. Уже в будущем году планируется начать строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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