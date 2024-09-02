Общество 02.09.2024 в 15:50
«Со средней зарплатой в США многого себе не позволишь»
Сибирский блогер провел год в Америке, но жить там не готов
Текст: КП-Новосибирск
Создатель паблика «АСТ-54» вернулся из долгого путешествия. В общей сложности он провел в США около года. Редакция КП-Новосибирск предложила Виталию Полищуку поговорить о жизни людей на другом континенте.
Чтобы проверить скрепность путешественника, мы сразу уточнили, помнит ли он современную географию:
- Виталий, Крым - чей?
- Крым, конечно, наш! - подтвердил Полищук и добавил. - В США эти вопросы даже не стоят. Люди там больше озабочены другими вещами. Они в курсе всех проблем, но поверхностно. И я не встречал особо негативного отношения к себе как к русскому. Да и от кого? От человека, индийского происхождения, который обслуживает тебя в кафе? Или от мексиканца на заправке? Большинство людей просто живет своими вопросами.
- А соотечественников в Америке доводилось встречать?
- В основном они производят гнетущее впечатление. Встречались мы, например, с человеком, который жил в Новосибирске, и тут в ковид, якобы, государство ему попортило бизнес, он прогорел, ударился в оппозицию, переехал на юг России, потом попал там под уголовное дело и дернул в Мексику буквально «через забор». Когда у нас уже пошли с ним откровенные разговоры, выяснилось, что дела его в России были не такими уж белоснежными, и «притесняли» его не просто так.
Была супружеская пара, с которой раньше познакомились в самолете - буквально долларовые мультимиллионеры. Тогда договорились, что встретимся в США. Встретились. Женщина признается, что тоскует по Родине, и ей в США не очень нравится. Мужчина - наоборот. Мы с ними сходили в пиццерию, и нам принесли общий счет на 150 баксов. Он там начинает что-то высчитывать, высчитывать... Я ему тогда говорю: «у вас в Америке принято делить счет, а у нас в Сибири – угощать, я же Вас сюда позвал. А у нас кто приглашает, тот и платит». Для меня было немного странно: будь я на их месте, угостил бы гостей, не задумываясь. Но, видимо, в Америке принято иначе. Это, кстати, одна из причин, почему я не смог бы там жить. Для меня это не нормально. Но там такая культура.
- А наши традиции во всем тебе близки?
- У нас тоже есть свои особенности, которые могут не нравиться. Я вот устал бороться с тем, что люди бросают бычки под ноги. Вот такого в Америке нет.
- Неужели нет мусора?
- Мусор есть конечно. Есть даже целые кварталы замусоренные, в том же Лос-Анджелесе. Это оставляет неприятное впечатление. Нью-Йорк местами вылизанный, а местами - наоборот. Но в целом страна ощущается гораздо чище.
Бывает, что стоят мешки с мусором на улице, но это от того, что тот же Манхэттен не был рассчитан на такое количество людей, и мусоровозы просто не успевают убирать. Но вот свалок почти нет.
- Американцы увлечены темой экологии?
- По-моему, относятся к ней не так уж трепетно. В тех же гостиницах много одноразовых расходников, даже не нужных. Даже яблоки замотаны в полиэтилен.
- На какие еще манеры, привычки жителей обратил внимание?
- В буфетах выстраиваются очереди на раздачу, и пока один человек ковыряется с щипцами, все ждут. Могли бы подойти сразу шесть человек, но это считается нарушением личного пространства. Похожая история у меня была еще в студенчестве тоже в Америке. Я стоял в очереди к банкомату, и там женщина в какой-то момент начала грозить, что вызовет полицию. Оказалось, я стоял слишком близко к ней. Причем, не просто попросила меня отойти, а сразу - полицию... Я бы в такой культуре жить не смог. Но это не значит, что там все плохие. В какой-то период я жил в одном доме с местными, которые сдавали жилье, и это были прекрасные люди.
- Есть в Штатах ощущение хваленой американской свободы?
- С одной стороны, есть там свобода в том же интернете, гласность. Можно что угодно посмотреть, куда угодно зайти. А с другой стороны, ты смотришь новостную сводку, и видишь, что, например, поместье Элвиса Пресли в Мемфисе сейчас превратилось в «военную зону» в том плане, что там много перестрелок и другого криминала. Ты понимаешь, что не можешь оставить просто рюкзак в машине, потому что бьют стекла и воруют. Вот тогда розовые очки этой свободы быстро слетают.
- А есть связь между свободой и разгулом криминала?
- Конечно. Там же в Конституции написано, что у каждого может быть оружие и каждый может говорить, что угодно. Те же дорожные конфликты часто заканчиваются перестрелкой. В целом в Америке чувствуешь себя комфортно и безопасно, в дружелюбной атмосфере. Но есть такие города и районы, где на самом деле существует неиллюзорный шанс быть ограбленым или подстреленным. А может быть, все вместе.
- Виталий, что можешь сказать об уровне жизни в США?
- Пока мы путешествовали, я тратил по 10-15 тысяч долларов на четверых в месяц. Это при том, что не занимались особо шоппингом, максимум - кеды-футболки, которые там по сути чуть ли не на деревьях висят и ничего не стоят. То есть миллион-полтора рублей, просто чтобы покататься по США, походить по музеям, паркам, жить в гостиницах, кушать в кафе, ну и покупать продукты в магазинах. И мне мой доход в «несвободной России» позволяет это делать. А там со средней зарплатой в 3-5, в лучшем случае - 7 тысяч долларов я бы едва ли мог себе много позволить. Большинство американцев по этой причине никогда не выезжало не то, что за пределы своего штата, а за пределы района. Поэтому, даже если зарплата там кажется высокой, по отношению к местным ценам – это ничто.
Единственное, что плюс-минус нормально - бензин там в переводе на рубли около 70-80 рублей литр. А то, что это - недорого, начинаешь понимать, когда у тебя бутылка воды стоит 4-5 долларов.
- А питание? Высока ли цена и что насчет качества?
- Еда дорогая и зачастую невкусная. Американцы очень любят жареную в кляре еду. Этого добра в США навалом. В среднем обед на двоих обходится в 50 долларов, еще 20% нужно оставить на чай, иначе официант будет думать, где он сделал что-то неправильно. Но в маленьких периферийных городах такие чаевые считаются большими и там их никто не ждет. Даже в Калифорнии.
- Цены, я так понимаю, вообще высокие?
- Все очень дорого. Как поход за продуктами, так и ночь в отеле. Найти чистый номер дешевле 150 долларов за ночь это проблема и настоящая лотерея. Гостиницы часто прокуренные, плохо убранные и просто «уставшие». В сетевом отеле мне попадались трусы в ванной, оставленные предыдущим гостем.
- Говорят, что в Америке принято улыбаться. Даже незнакомцам.
- Угрюмых людей в целом меньше. И особенно в сфере обслуживания. Сказываются более высокие стандарты обучения и подбора персонала, скорее всего.
- Как в Штатах с дорогами?
- Очень мощная сетка хайвеев по всей стране. Можно ехать в любую сторону из любой точки по хорошей асфальтированной дороге. Например, при таком раскладе Барнаул и Кемерово связывала бы прямая трасса. В США никогда не приходится делать крюк или ехать в далекий объезд. Дороги зачастую не идеальные, бывают старыми и неровными. Но ям и грязи не встретить. Ездил по захолустьям, по беднейшим округам шатов Миссисипи, Луизиана и Теннесси - везде порядок, трава подстрижена. Возможно обязывают частные домовладения этим заниматься под угрозой штрафов.
Только попадаются ржавые старинные американские авто и спецтехника, которые уже никогда никуда не поедут. В общем, есть нормальные дороги, тротуары, газоны. Возможно, дело в том, что налоги эффективнее собираются.
Больше правил, которым люди следуют. Если, например, парковка, то к ней обязательно - дорожки, по которым можно пройти, не наступая на газон или на проезжую часть. В какой-то мере выполнение правил контролируется огромной системой штрафов.
- Кстати, а как ты оформлял документы в это путешествие?
- Я съездил в Казахстан, в Алматы, там есть американское консульство. Получил визу сразу на всю семью. Дали без проблем. Когда получал, было много вопросов от наших же соотечественников: «планируешь переехать?» А я вообще не планировал и ехал с туристическими целями. И после того, как побывал там, могу сказать: ни за что бы не переехал. Пока что мест лучше, чем Ордынский район в Новосибирской области, я не встречал.
Фото: предоставлено Виталием Полищуком
Чтобы проверить скрепность путешественника, мы сразу уточнили, помнит ли он современную географию:
- Виталий, Крым - чей?
- Крым, конечно, наш! - подтвердил Полищук и добавил. - В США эти вопросы даже не стоят. Люди там больше озабочены другими вещами. Они в курсе всех проблем, но поверхностно. И я не встречал особо негативного отношения к себе как к русскому. Да и от кого? От человека, индийского происхождения, который обслуживает тебя в кафе? Или от мексиканца на заправке? Большинство людей просто живет своими вопросами.
- А соотечественников в Америке доводилось встречать?
- В основном они производят гнетущее впечатление. Встречались мы, например, с человеком, который жил в Новосибирске, и тут в ковид, якобы, государство ему попортило бизнес, он прогорел, ударился в оппозицию, переехал на юг России, потом попал там под уголовное дело и дернул в Мексику буквально «через забор». Когда у нас уже пошли с ним откровенные разговоры, выяснилось, что дела его в России были не такими уж белоснежными, и «притесняли» его не просто так.
Была супружеская пара, с которой раньше познакомились в самолете - буквально долларовые мультимиллионеры. Тогда договорились, что встретимся в США. Встретились. Женщина признается, что тоскует по Родине, и ей в США не очень нравится. Мужчина - наоборот. Мы с ними сходили в пиццерию, и нам принесли общий счет на 150 баксов. Он там начинает что-то высчитывать, высчитывать... Я ему тогда говорю: «у вас в Америке принято делить счет, а у нас в Сибири – угощать, я же Вас сюда позвал. А у нас кто приглашает, тот и платит». Для меня было немного странно: будь я на их месте, угостил бы гостей, не задумываясь. Но, видимо, в Америке принято иначе. Это, кстати, одна из причин, почему я не смог бы там жить. Для меня это не нормально. Но там такая культура.
- А наши традиции во всем тебе близки?
- У нас тоже есть свои особенности, которые могут не нравиться. Я вот устал бороться с тем, что люди бросают бычки под ноги. Вот такого в Америке нет.
- Неужели нет мусора?
- Мусор есть конечно. Есть даже целые кварталы замусоренные, в том же Лос-Анджелесе. Это оставляет неприятное впечатление. Нью-Йорк местами вылизанный, а местами - наоборот. Но в целом страна ощущается гораздо чище.
Бывает, что стоят мешки с мусором на улице, но это от того, что тот же Манхэттен не был рассчитан на такое количество людей, и мусоровозы просто не успевают убирать. Но вот свалок почти нет.
- Американцы увлечены темой экологии?
- По-моему, относятся к ней не так уж трепетно. В тех же гостиницах много одноразовых расходников, даже не нужных. Даже яблоки замотаны в полиэтилен.
- На какие еще манеры, привычки жителей обратил внимание?
- В буфетах выстраиваются очереди на раздачу, и пока один человек ковыряется с щипцами, все ждут. Могли бы подойти сразу шесть человек, но это считается нарушением личного пространства. Похожая история у меня была еще в студенчестве тоже в Америке. Я стоял в очереди к банкомату, и там женщина в какой-то момент начала грозить, что вызовет полицию. Оказалось, я стоял слишком близко к ней. Причем, не просто попросила меня отойти, а сразу - полицию... Я бы в такой культуре жить не смог. Но это не значит, что там все плохие. В какой-то период я жил в одном доме с местными, которые сдавали жилье, и это были прекрасные люди.
- Есть в Штатах ощущение хваленой американской свободы?
- С одной стороны, есть там свобода в том же интернете, гласность. Можно что угодно посмотреть, куда угодно зайти. А с другой стороны, ты смотришь новостную сводку, и видишь, что, например, поместье Элвиса Пресли в Мемфисе сейчас превратилось в «военную зону» в том плане, что там много перестрелок и другого криминала. Ты понимаешь, что не можешь оставить просто рюкзак в машине, потому что бьют стекла и воруют. Вот тогда розовые очки этой свободы быстро слетают.
- А есть связь между свободой и разгулом криминала?
- Конечно. Там же в Конституции написано, что у каждого может быть оружие и каждый может говорить, что угодно. Те же дорожные конфликты часто заканчиваются перестрелкой. В целом в Америке чувствуешь себя комфортно и безопасно, в дружелюбной атмосфере. Но есть такие города и районы, где на самом деле существует неиллюзорный шанс быть ограбленым или подстреленным. А может быть, все вместе.
- Виталий, что можешь сказать об уровне жизни в США?
- Пока мы путешествовали, я тратил по 10-15 тысяч долларов на четверых в месяц. Это при том, что не занимались особо шоппингом, максимум - кеды-футболки, которые там по сути чуть ли не на деревьях висят и ничего не стоят. То есть миллион-полтора рублей, просто чтобы покататься по США, походить по музеям, паркам, жить в гостиницах, кушать в кафе, ну и покупать продукты в магазинах. И мне мой доход в «несвободной России» позволяет это делать. А там со средней зарплатой в 3-5, в лучшем случае - 7 тысяч долларов я бы едва ли мог себе много позволить. Большинство американцев по этой причине никогда не выезжало не то, что за пределы своего штата, а за пределы района. Поэтому, даже если зарплата там кажется высокой, по отношению к местным ценам – это ничто.
Единственное, что плюс-минус нормально - бензин там в переводе на рубли около 70-80 рублей литр. А то, что это - недорого, начинаешь понимать, когда у тебя бутылка воды стоит 4-5 долларов.
- А питание? Высока ли цена и что насчет качества?
- Еда дорогая и зачастую невкусная. Американцы очень любят жареную в кляре еду. Этого добра в США навалом. В среднем обед на двоих обходится в 50 долларов, еще 20% нужно оставить на чай, иначе официант будет думать, где он сделал что-то неправильно. Но в маленьких периферийных городах такие чаевые считаются большими и там их никто не ждет. Даже в Калифорнии.
- Цены, я так понимаю, вообще высокие?
- Все очень дорого. Как поход за продуктами, так и ночь в отеле. Найти чистый номер дешевле 150 долларов за ночь это проблема и настоящая лотерея. Гостиницы часто прокуренные, плохо убранные и просто «уставшие». В сетевом отеле мне попадались трусы в ванной, оставленные предыдущим гостем.
- Говорят, что в Америке принято улыбаться. Даже незнакомцам.
- Угрюмых людей в целом меньше. И особенно в сфере обслуживания. Сказываются более высокие стандарты обучения и подбора персонала, скорее всего.
- Как в Штатах с дорогами?
- Очень мощная сетка хайвеев по всей стране. Можно ехать в любую сторону из любой точки по хорошей асфальтированной дороге. Например, при таком раскладе Барнаул и Кемерово связывала бы прямая трасса. В США никогда не приходится делать крюк или ехать в далекий объезд. Дороги зачастую не идеальные, бывают старыми и неровными. Но ям и грязи не встретить. Ездил по захолустьям, по беднейшим округам шатов Миссисипи, Луизиана и Теннесси - везде порядок, трава подстрижена. Возможно обязывают частные домовладения этим заниматься под угрозой штрафов.
Только попадаются ржавые старинные американские авто и спецтехника, которые уже никогда никуда не поедут. В общем, есть нормальные дороги, тротуары, газоны. Возможно, дело в том, что налоги эффективнее собираются.
Больше правил, которым люди следуют. Если, например, парковка, то к ней обязательно - дорожки, по которым можно пройти, не наступая на газон или на проезжую часть. В какой-то мере выполнение правил контролируется огромной системой штрафов.
- Кстати, а как ты оформлял документы в это путешествие?
- Я съездил в Казахстан, в Алматы, там есть американское консульство. Получил визу сразу на всю семью. Дали без проблем. Когда получал, было много вопросов от наших же соотечественников: «планируешь переехать?» А я вообще не планировал и ехал с туристическими целями. И после того, как побывал там, могу сказать: ни за что бы не переехал. Пока что мест лучше, чем Ордынский район в Новосибирской области, я не встречал.
Фото: предоставлено Виталием Полищуком