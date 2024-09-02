Общество 02.09.2024 в 16:03

После отдохнувших туристов с озера Бурятии вывезли грузовик мусора

Убирали его снова лесники
A- A+
Текст: Елена Кокорина
После отдохнувших туристов с озера Бурятии вывезли грузовик мусора

Количество несанкционированных свалок в Бурятии поражает. Очередную из них, расположенную у озера Котокель, снова убирали лесники, собрав мусора на целый грузовой автомобиль.

- Мы постоянно занимаемся очисткой леса от мусора. Сегодня мы собрали более трех кубометров бытовых отходов. В мероприятии приняли участие 15 человек, за что им отдельное спасибо. Не устанем повторять, что соблюдение санитарной безопасности в лесах, это не только сохранение благоприятного состояния окружающей среды, но и профилактика возгораний. Даже небольшой осколок или небольшая куча мусора может стать причиной пожара, а также его распространения. Убедительно просим граждан не мусорить и напоминаем, что нарушителям грозит штраф, - рассказала главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.

Напомним, что накануне лес очистили от огромной свалки и в Заиграевском районе. Совместными усилиями работники лесничества и агентства лесного хозяйства собрали 70 кубометров бытовых отходов, внушительную часть которых составили стеклянные бутылки из-под алкоголя.

Фото: РАЛХ

Теги
свалка озеро Котокель

Все новости

На борту упавшего вертолета на Камчатке были туристы из Бурятии
02.09.2024 в 16:35
В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы
02.09.2024 в 16:31
После отдохнувших туристов с озера Бурятии вывезли грузовик мусора
02.09.2024 в 16:03
«Со средней зарплатой в США многого себе не позволишь»
02.09.2024 в 15:50
В Улан-Удэ водитель бетономешалки слил остатки бетона напротив детского сада
02.09.2024 в 15:26
Вооруженным «террористом» в Улан-Удэ оказался 12-летний школьник
02.09.2024 в 15:12
Глава Бурятии напутствовал педагогов и школьников
02.09.2024 в 14:44
В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину
02.09.2024 в 13:54
В Бурятии всю неделю будет тепло за исключением одного дня
02.09.2024 в 13:41
На площади Советов в Улан-Удэ разыграют живых баранов
02.09.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы
На этот раз выстрел будет посвящен победе над Японией
02.09.2024 в 16:31
«Со средней зарплатой в США многого себе не позволишь»
Сибирский блогер провел год в Америке, но жить там не готов
02.09.2024 в 15:50
В Улан-Удэ водитель бетономешалки слил остатки бетона напротив детского сада
Нарушителя удалось привлечь к ответственности благодаря неравнодушной горожанке
02.09.2024 в 15:26
Глава Бурятии напутствовал педагогов и школьников
Алексей Цыденов посетил две школьные линейки
02.09.2024 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru