После отдохнувших туристов с озера Бурятии вывезли грузовик мусора

Количество несанкционированных свалок в Бурятии поражает. Очередную из них, расположенную у озера Котокель, снова убирали лесники, собрав мусора на целый грузовой автомобиль.

- Мы постоянно занимаемся очисткой леса от мусора. Сегодня мы собрали более трех кубометров бытовых отходов. В мероприятии приняли участие 15 человек, за что им отдельное спасибо. Не устанем повторять, что соблюдение санитарной безопасности в лесах, это не только сохранение благоприятного состояния окружающей среды, но и профилактика возгораний. Даже небольшой осколок или небольшая куча мусора может стать причиной пожара, а также его распространения. Убедительно просим граждан не мусорить и напоминаем, что нарушителям грозит штраф, - рассказала главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.

Напомним, что накануне лес очистили от огромной свалки и в Заиграевском районе. Совместными усилиями работники лесничества и агентства лесного хозяйства собрали 70 кубометров бытовых отходов, внушительную часть которых составили стеклянные бутылки из-под алкоголя.

Фото: РАЛХ