Общество 02.09.2024 в 16:31

В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы

На этот раз выстрел будет посвящен победе над Японией
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы
3 сентября в честь Дня Победы над милитаристической Японией и окончания Второй Мировой войны в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в мкрн Шишковка. Выстрел произойдет ровно в 12 часов.

Как сообщили в мэрии, почетный залп даст Баир Цырендашиев, поисковик-общественник, который увековечил имена свыше 860 солдат, погибших на фронтах войны.

Поисковой работой он занимается более 40 лет. Начал в 1982 году с поисков сведений о своем деде - участнике Великой Отечественной войны. Он внук знаменитого снайпера Цырендаши Доржиева, уничтожившего 297 фашистов и вражеский самолёт. Место захоронения семье снайпера было неизвестно, Баир Цырендашиев спустя много лет сумел его отыскать и установить мемориальную плиту.

Напомним, ритуал полуденного выстрела был введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Последний раз из гаубицы стреляли совсем недавно, 31 августа. Тогда выстрел был посвящен победе советско-монгольских войск на Халхин-Голе. Его сделал глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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