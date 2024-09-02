В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы

3 сентября в честь Дня Победы над милитаристической Японией и окончания Второй Мировой войны в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в мкрн Шишковка. Выстрел произойдет ровно в 12 часов.Как сообщили в мэрии, почетный залп даст Баир Цырендашиев, поисковик-общественник, который увековечил имена свыше 860 солдат, погибших на фронтах войны.Поисковой работой он занимается более 40 лет. Начал в 1982 году с поисков сведений о своем деде - участнике Великой Отечественной войны. Он внук знаменитого снайпера Цырендаши Доржиева, уничтожившего 297 фашистов и вражеский самолёт. Место захоронения семье снайпера было неизвестно, Баир Цырендашиев спустя много лет сумел его отыскать и установить мемориальную плиту.Напомним, ритуал полуденного выстрела был введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».Последний раз из гаубицы стреляли совсем недавно, 31 августа. Тогда выстрел был посвящен победе советско-монгольских войск на Халхин-Голе. Его сделал глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев.Фото: мэрия Улан-Удэ