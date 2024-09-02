Собака из приюта Бурятии нашла хозяев в Швейцарии

Одна из двух тысяч приютских собак по имени Мила отправилась 1 сентября на встречу со своими новыми хозяевами. Они ждут ее в Швейцарии.

- Ей примерно 4 года. Её, такую тихую и неприметную, заметили и выбрали. Выбрали, чтобы подарить новый дом, семью, много ласки, внимания, долгие прогулки и все, что надо собачьей душе. Сейчас она мчит на поезде навстречу своему счастью, даже не понимая этого. Не зная, что вытянула счастливый билет. Мы желаем ей любви, и чтобы не было больше никаких предательств. Верим, что все остальные хвостики тоже когда-то обретут свой дом, - пишут в группе Фонд «Собака счастья».

Напомним, что 19 августа «Номер один» сообщал о двух бесхвостых собаках, которые тоже отправились в Швейцарию к новым хозяевам. Весной из приюта в Европу уехали четыре первые собаки.

Фото: скриншот видео Фонд «Собака счастья»