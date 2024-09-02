Свыше 3 тысяч детей начали учебный год лицеях РЖД в Иркутской области и Бурятии

Более 3 тысяч школьников начали новый учебный год в лицеях ОАО «РЖД», расположенных в Иркутской области и Бурятии. Из них 302 ребенка сели за школьную парту впервые, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Почти половина всех лицеистов – 1360 человек – это дети с небольших или отдаленных станций Восточно-Сибирской железной дороги. На время учебного года они будут проживать в интернатах, действующих при лицеях.Напомним, что в прошлом году все отраслевые школы компании были переименованы в лицеи. Ребрендинг призван подчеркнуть высокий уровень подготовки детей по физике, математике и информатике. В частности, лицейская подготовка предусматривает дополнительные занятия по этим дисциплинам, а также практические и лабораторные работы.На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги действуют шесть лицеев ОАО «РЖД». Они расположены в Иркутске, Улан-Удэ, Слюдянке, Тайшете, а также на станциях Танхой и Вихоревка.Фото: company.rzd.ru