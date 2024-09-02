Октябрьский район Улан-Удэ оставят на день без холодной воды

МУП «Водоканал» предупредил о грядущем отключении холодной воды в Улан-Удэ. Оно будет временным и затронет жителей пяти домов по бульвару Карла Маркса (17,19,21,23,23а) и двух по улице Павлова (10,10а).

- 3 сентября с 09:30 до 16:00 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Причина в проведении плановых работ по ремонту задвижки на водопроводной сети d - 100 мм, по адресу БКС, 19, - рассказали в МУП «Водоканал».

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: МУП «Водоканал»