Общество 02.09.2024 в 17:35

Октябрьский район Улан-Удэ оставят на день без холодной воды

В ряды «счастливчиков» попали жители БКМ и улицы Павлова
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Октябрьский район Улан-Удэ оставят на день без холодной воды

МУП «Водоканал» предупредил о грядущем отключении холодной воды в Улан-Удэ. Оно будет временным и затронет жителей пяти домов по бульвару Карла Маркса (17,19,21,23,23а) и двух по улице Павлова (10,10а).

- 3 сентября с 09:30 до 16:00 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Причина в проведении плановых работ по ремонту задвижки на водопроводной сети d - 100 мм, по адресу БКС, 19, - рассказали в МУП «Водоканал».

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: МУП «Водоканал»

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