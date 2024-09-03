Общество 03.09.2024 в 09:30

В Бурятии возбуждено уголовное дело по прорыву дамбы

Виновников обвиняют в халатности
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии возбуждено уголовное дело по прорыву дамбы

В Бурятии по постановлению прокурора Мухоршибирского района возбуждено уголовное дело по прорыву дамбы. Прорыв земляной плотины водохранилища на реке Хонхолойке произошел в августе.

- Установлено, что эксплуатирующей организацией – Мухоршибирским филиалом управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике не приняты меры по открытию шлюза регулятора ГТС. Это и привело к подъёму уровня воды, аварийной ситуации и прорыву дамбы, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим прокурор района направил в следственный орган постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

- Ему вменяют халатность, то есть неисполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям. Все это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - добавили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела поставлен контроль прокуратуры района.

Фото: прокуратура РБ

 

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