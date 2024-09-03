Общество 03.09.2024 в 10:02
Инвалидам в Улан-Удэ ограничили доступ к торговым павильонам
Автомобильную парковку для них закрыли шлагбаумом
Текст: Елена Кокорина
Индивидуальный предприниматель в Улан-Удэ самолично установил шлагбаум на одной из автомобильных парковок. Из-за этого маломобильные граждане не могли подъехать к торговым павильонам. Один из них обратился в прокуратуру с жалобой.
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по обращению местного жителя и подтвердила нарушение.
- Установлено, что вблизи торговых павильонов на ул. Шаляпина организована парковка для инвалидов, однако проезд на нее заблокирован шлагбаумом, самовольно установленным индивидуальным предпринимателем, - рассказали в прокуратуре республики.
Предпринимателю было внесено представление. В результате шлагбаум он убрал.
Фото: прокуратура РБ
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