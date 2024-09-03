Общество 03.09.2024 в 10:18

Врачи и медсестры из Улан-Удэ покорили пик Улябор

Его высота составляет почти 2,5 тысяч метров
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Текст: Елена Кокорина
Врачи и медсестры из Улан-Удэ покорили пик Улябор

Специалисты Детской республиканской клинической больницы поднялись на высоту пика Улябор. Он расположен в горах Восточных Саян недалеко от п. Аршан Тункинского района Бурятии. Его высота составляет 2415 метров.

В пятницу после окончания рабочего дня шесть девушек начали свое путешествие. Сначала добрались до п. Аршан, а на следующий день начали свое восхождение.

- Поход на пик Улябор с коллегами был незабываемым и захватывающим опытом. Мы преодолели многочисленные трудности восхождения, помогая и поддерживая друг друга на каждом этапе. Взгляд с вершины на окружающие горы, озеро и долины был, действительно, впечатляющим, - рассказывает старшая медсестра отделения функциональной диагностики ДРКБ Ульяна Махалова.

В воскресенье девушки вернулись домой, чтобы с яркими эмоциями и впечатлениями начать рабочую неделю.

Фото: ДРКБ

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